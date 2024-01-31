Россиянин подал в суд иск к Ксении Собчак на 50 млн рублей

С Ксении Собчак через суд требуют 50 миллионов рублей за "издевательства" над книгой, сообщает Mash.

Истцом выступил Михаил К. По его словам, в эфире своего шоу 1 декабря телеведущая в качестве оскорбительной подводки к рекламе использовала его книгу, изменив данные об издании.

После публикации видео автор подал на Собчак в суд. В иске он подчеркнул, что журналистка выдернула из контекста цитаты, перекрутила их.

Кроме 50 миллионов рублей компенсации Михаил К. требует удаления видео из канала Ксении Собчак.