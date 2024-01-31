Анна Калашникова пережила тяжелую операцию

Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова заявила в соцсетях, что была вынуждена лечь на срочную операцию. Артистка прямо с больничной койки вышла на связь с подписчиками и сообщила, что только что оправилась от наркоза, сообщает КП.

Я нахожусь в больнице, меня оперировал один из известных пластических хирургов Вадим Сергеевич Баков, - рассказала Анна Калашникова. Операция была экстренной, позже расскажу, что произошло. Но к счастью, врачи хорошие, все прошло отлично. Сейчас восстанавливаюсь, чтобы быстрее вернуться домой к сыну.

Артистка уже не первый раз обращается к пластическим хирургам, напоминает издание. В 2017-м году Калашниковой провели сложнейшую операцию по реимплантации (замене импланта) груди.

А в 2021 году звезда ток-шоу увеличила свой бюст до пятого размера, а также сделала ягодицы более объёмными.