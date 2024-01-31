Участники «голой вечеринки» Ивлеевой возвращаются на сцену

10:24 2024-01-31
Участники «голой вечеринки» Ивлеевой возвращаются на сцену

Больше всех пострадал Филипп Киркоров: его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», отменили выступление в МХАТ и несколько концертов.

Скандальная вечеринка в одном из московских клубов прогремела ночь на 21 декабря прошлого года. В числе гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Ольга Орлова, Дима Билан. Они были одеты по заявленному дресс-коду «almost naked» — минимум одежды.

После этого в отношении многих были начаты проверки. Больше всего пострадали доходы участников вечеринки: один за другим стали отменяться их концерты. Но в последнее время артисты пытаются вернуться к концертной деятельности, пишет газета Известия.

В частности, уточняет издание, у Димы Билана запланированы два концерта в московском Crocus City Hall. После этого он отправится в небольшой тур по городам России. А на новогодних праздниках музыкант посетил ДНР и пожертвовал деньги приюту для животных, пообщался с местными жителями.

Несколько концертов запланированы также у Лолиты Милявской. Исполнительница выступит в Екатеринбурге, Кургане, Томске, Иркутске, а также в ряде других городов. Артистка за прошедшее после скандальной тусовки время также успела заняться благотворительностью.

Запланирован концерт и у рэпера Джигана: он выйдет на сцену клуба «Заварка» в Москве 8 марта. Но это будет не сольное выступление, а клаб-шоу. Других планов у Джиги пока нет.

Но больше всех пострадал Филипп Киркоров. У певца отменилось выступление в МХАТ имени Горького, а также несколько концертов. Его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Концертные площадки пока затрудняются с ответом на вопросы о его появлении на сцене.

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