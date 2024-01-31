Эксперт Аллен Кивлак рассказал, как очистить подушки без мытья

Чтобы очистить подушки и избежать при этом их стирки, понадобится два обычных продукта с кухни. Об этом рассказал гуру уборки Аллен Кивлак в интервью Mirror.
По словам эксперта, для чистки понадобятся уксус и сода. С подушки нужно снять наволочку и чехол, постирать. А саму подушку обильно посыпать содой.
После этого обрызгать ее из пульверизатора раствором воды и столового уксуса (в пропорции один к одному).
Смесь оставить на поверхности подушки на полчаса. Потом счистить высохшие остатки самодельного средства щеткой либо пылесосом со специальной насадкой для мебели.
В завершение можно выставить подушку проветриваться под лучи солнца. Это, отметил Кивлак, поможет избавиться от остаточных запахов.
Такой метод подходит не для всех видов подушек. К примеру, подушки с эффектом памяти надо беречь от лишней влаги, — предупредил он.
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