Неизлечимо больная певица Селин Дион сделала объявление для поклонников

Певица Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, сделала для поклонников важное заявление, сообщает Газета.ру.

55-летняя звезда в соцсети призналась, что несколько последних лет были для нее «настоящим испытанием».

Артистка сначала узнала о своем редком заболевании, потом пыталась научиться жить с ним. Теперь знаменитость решила снять о синдроме мышечной скованности документальный фильм.

Я поняла, как мне не хватало возможности видеться со своими поклонниками. Я решила, что хочу эту часть своей жизни задокументировать, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании для того, чтобы помочь тем, у кого такой же диагноз, - заявила Дион.

У Селин Дион в декабре 2022-го года диагностировали неврологическое расстройство - синдром мышечной скованности.

Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, которое поражает центральную нервную систему.

Болезнь проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Певица из-за курса лечения отменила около 40 концертов.

В декабре прошлого 2023 года СМИ написали, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.