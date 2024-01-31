Неизлечимо больная певица Селин Дион сделала объявление для поклонников

11:17 2024-01-31
Неизлечимо больная певица Селин Дион сделала объявление для поклонников

Звезда планирует снять документальный фильм, который расскажет о ее редком заболевании.

Певица Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, сделала для поклонников важное заявление, сообщает Газета.ру.

55-летняя звезда в соцсети призналась, что несколько последних лет были для нее «настоящим испытанием».

Артистка сначала узнала о своем редком заболевании, потом пыталась научиться жить с ним. Теперь знаменитость решила снять о синдроме мышечной скованности документальный фильм.

Я поняла, как мне не хватало возможности видеться со своими поклонниками.

Я решила, что хочу эту часть своей жизни задокументировать, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании для того, чтобы помочь тем, у кого такой же диагноз, - заявила Дион.

У Селин Дион в декабре 2022-го года диагностировали неврологическое расстройство - синдром мышечной скованности.

Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, которое поражает центральную нервную систему.

Болезнь проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Певица из-за курса лечения отменила около 40 концертов.

В декабре прошлого 2023 года СМИ написали, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

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