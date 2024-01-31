В Тихом океане обнаружены обломки самолета, пропавшего почти 90 лет назад

На дне Тихого океана нашли обломки самолета, на котором в 1937 году бесследно пропала легендарная американская летчица Амелия Эрхарт, сообщает People.

Для поисков потребовалась исследовать 13 467 квадратных километров дна океана. Руководитель операции Тони Ромео считает, что обломки экипажа принадлежат авиалайнеру Эрхарт.

Это доказывает то, что дизайн хвостовой части идентичен тому самолету, на котором летала Амелия. Кроме того, по его словам, «на этой территории не было никаких других известных авиакатастроф».

Deep Sea Vision надеются найти и другие доказательства, а также поднять обломки со дна.

Думаю, американцы хотели бы увидеть самолет в Смитсоновском институте, где ему самое место. Не на дне океана, — рассказал Тони Ромео.

Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, которая сумела самостоятельно пересечь Атлантику. В 1937-м году пилот запанировала кругосветное путешествие, в котором должна была пролететь 47 000 километров.

Она намеревалась лететь максимально близко к экватору, но бесследно пропала. Ни одна поисковая экспедиция не смогла установить точные дату и причину смерти и крушения.