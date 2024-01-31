Неприхотливые перцы, которые растут без забот и хлопот: советуют эксперты

Белозёрка, самый неприхотливый перец, в любых условиях, в любом климате даёт стабильный урожай.
Хорошо растет в открытом грунте, имеет крупные плоды, которые можно снимать после всходов через 110-115 дней.
Плодоношение идет до самых морозов. Сами перцы окрашены в жёлтый цвет, кожица ровная, гладкая, толщина стенок около 7 мм с сочной, сладкой мякотью и небольшой остротой.
Карась, среднеранний сорт, по истечении 3-3,5 месяцев появляются красивые плоды. Вырастают компактные кустики, не требующие формирования. Плоды конусовидной формы, ярко-жёлтые.
Хороши не только в свежем виде, но идеально подходят для консервации и заморозки.Сочные, сладкие с ярким отменным ароматом и вкусом. Прекрасно выглядят в банках.
Бизон жёлтый, плоды формирует продолжительное время, они вырастают достаточно крупные, достигают до 25 см в длину.
Сорт с очень красивыми ярко-жёлтыми перцами, кожура гладкая, стенки толстые. Растение неприхотливо, всё, что ему необходимо, - своевременное подвязывание побегов с плодами.
Темп, ранний со сладкой мякотью, формирует зрелые красные плоды средних размеров длиной 15-18 см, массой около 130 гр и толщиной стенок 6-7 мм.
У перцев глянцевая кожура, они сочные, с отменным насыщенным вкусом. Не заражаются многими болезнями, стойко переносят ухудшение погодных условий. Можно выращивать, как в открытом грунте, так и в теплице.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__