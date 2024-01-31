Неприхотливые перцы, которые растут без забот и хлопот: советуют эксперты

11:39 2024-01-31
Неприхотливые перцы, которые растут без забот и хлопот: советуют эксперты

Весна не за горами, пора задуматься о покупке семян болгарского перца, скоро придёт время высевать их на рассаду.

Белозёрка, самый неприхотливый перец, в любых условиях, в любом климате даёт стабильный урожай.

Хорошо растет в открытом грунте, имеет крупные плоды, которые можно снимать после всходов через 110-115 дней.

Плодоношение идет до самых морозов. Сами перцы окрашены в жёлтый цвет, кожица ровная, гладкая, толщина стенок около 7 мм с сочной, сладкой мякотью и небольшой остротой.

Карась, среднеранний сорт, по истечении 3-3,5 месяцев появляются красивые плоды. Вырастают компактные кустики, не требующие формирования. Плоды конусовидной формы, ярко-жёлтые.

Хороши не только в свежем виде, но идеально подходят для консервации и заморозки.Сочные, сладкие с ярким отменным ароматом и вкусом. Прекрасно выглядят в банках.

Бизон жёлтый, плоды формирует продолжительное время, они вырастают достаточно крупные, достигают до 25 см в длину.

Сорт с очень красивыми ярко-жёлтыми перцами, кожура гладкая, стенки толстые. Растение неприхотливо, всё, что ему необходимо, - своевременное подвязывание побегов с плодами.

Темп, ранний со сладкой мякотью, формирует зрелые красные плоды средних размеров длиной 15-18 см, массой около 130 гр и толщиной стенок 6-7 мм.

У перцев глянцевая кожура, они сочные, с отменным насыщенным вкусом. Не заражаются многими болезнями, стойко переносят ухудшение погодных условий. Можно выращивать, как в открытом грунте, так и в теплице.

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