Лучшая подкормка для огурцов, которая помогает при пожелтении листьев и появлении гнилей

Причины желтизны на листьях и гнили огурцов разнообразны. Желтеть они могут из за неправильного ухода, когда слишком много завязи, при перепадах погоды с жары на похолодание.

Также к проблеме приводят неправильный полив, полив холодной водой, избыток солнечного света, поражение вредителями, болезнями, отсутствие подкормок.

Поможет растениям обычная зелёнка, она является хорошим антисептиком.

Можно смазывать прикорневую часть огуречной плети от растрескивания и гнили.

Можно применять в профилактических мерах. Для этого делаем такой раствор: берём 5 литров воды и растворяем 7 капель зелёнки, добавляем полстакана кефира и опрыскиваем растения.

Состав на основе луковой шелухи повысит иммунитет огурцов и предотвратит появление многочисленных вредителей и грибковых инфекций.

Лучшим органическим удобрением для огурцов является куриный помёт, в нём кроме азота большое количество микроэлементов.