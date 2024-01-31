Добавки в грунт при осенней перекопке, чтобы повысить плодородие

Осень - самое оптимальное время для восстановления плодородия и для профилактических обработок грунта.

За год почва сильно истощается, размножаются вредители и болезнетворные бактерии.

Овощи росли весь летний сезон и выбрали из почвы много питательных веществ, осенью нужно их вернуть.

Вирусы и болезни обитают в почве всегда, при благоприятных условиях весной они просыпаются и поражают растения.

Рыхлый, богатый гумусом грунт можно не перекапывать, а вот глинистую почву нужно. После этого весной она быстрей прогреется.

Посев сидератов позволяет хорошо разрыхлить тяжёлый грунт, обеззараживает его, повышает плодородие.

В супесчаные почвы добавляем компост, перепревшие опилки, листовой опад.

Осенью растения нуждаются в фосфорно-калийном удобрении.

Фосфор плохо усваивается растениями и их лучше вносить с перекапыванием почвы осенью. Осенью вносим суперфосфат и хлористый калий.

С осени вносим препарат Байкал М1, за две недели до наступления осенних заморозков. Этим мы очищаем субстрат от патогенной микрофлоры и насыщаем микроорганизмами, которые улучшают почву.

Перед тем как перекопать почву осенью, следует внести перепревшие опилки, они улучшат механический состав. Добавляем известь, доломитовую муку, золу - эти компоненты хорошие раскислители.