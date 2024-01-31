В США слушается громкое дело об опекунстве над женой культового комика Джея Лено

Два эксперта по правовым вопросам разбирают процесс подачи заявления бывшего ведущего "Tonight Show", культового американского комика Джей Лено, который хочет взять опекунство над своей женой, сообщает PEOPLE.
73-летний Лено подал заявление на опекунство супруги после того, как у Мэвис Лено диагностировали слабоумие.
Муж инициировал подачу заявления о создании живого траста для 77-летней женщины, чтобы у нее были "управляемые активы", которые обеспечат больной уход в будущем в случае его смерти.
Лено заявил, что с женой прожил 40 лет и она не оспаривает установление над ней опекунства. Суд постановил провести проверку перед принятием решения.
Если споров будет немного, если будут доказательства того, что она, возможно, слабеет или теряет часть своих возможностей, бенефициаром владения активов жены станет Джей Лено, - отмечают эксперты.
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