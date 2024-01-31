Компания Dacia представила багги Sandrider для гонок «Дакар»

Пресс-служба Dacia сообщила о намерениях компании участвовать в престижных гонках "Дакар" , на которых компанию представит багги Sandrider. Разработчики уверяют, что он на 15 процентов легче своих конкурирующих прототипов.

Навесные панели Sandrider созданы с использованием углеволокна и специальных пигментов, из-за чего находящемуся внутри гонщику не будет жарко.

Sandrider оснащён 3-литровым битурбомотором V6 модели Nissan Z, работающий на синтетическом топливе Saudi Aramco. Пилотировать багги готовы звёзды "Дакара" Себастьен Лёб, Кристина Гутьеррес Эрреро и Нассер Аль-Аттия.