В пожарную часть США подбросили младенца, судьба которого изменилась чудесным образом

12:20 2024-01-31
В пожарную часть США подбросили младенца, судьба которого изменилась чудесным образом

Рядом с ребенком нашли записку с надписью «Я люблю тебя», и новые родители решили это послание сохранить.

Приемная мать Бриттани Тайлер из штата Кентукки в США по сей день помнит детали того, как в ее семью попал маленький мальчик, от которого отказались родители, пишет TODAY.com.

Это случилось в мае 2022 года. 37-летняя женщина узнала, что ребенка подбросили в пожарную часть. Закон штата Кентукки позволяет анонимно и на законных основаниях отказаться от младенца в специально отведенном месте, уточняет издание.

Бриттани и ее 43-летний муж Крис позже узнали, что биологическая мать новорожденного положила его в коробку из-под обуви вместе с одеялом и рукописной запиской, объясняющей, что она не в состоянии должным образом ухаживать за ним. 

Она написала: "Я люблю тебя’", - поделилась Бриттани.

И добавила, что она тоже любит малыша. Они с мужем назвали кроху Сэмюэлом, сейчас ему 20 месяцев. Пара усыновила Сэмюэля в декабре 2023 года, после того как воспитывала его в течение 581 дня.

У родителей также есть двое детей: 8-летний Джуд и 5-летний Кэлвин. Они тоже приемные, потому что своих женщина иметь не может.

Когда Бриттани и Крис впервые увидели новорожденного, он находился в отделении интенсивной терапии новорожденных. Тайлеры в качестве родителей были выбраны потому, что они воспитывают хрупких с медицинской точки зрения младенцев.

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Все, чего я когда-либо хотела, - это быть мамой, - говорит Бриттани.

И добавила, что сейчас они с мужем находятся в процессе усыновления еще одного приемного ребенка - девочки.

Бриттани и Крис хотят, чтобы биологическая мама Сэмюэля знала, что они любят ее ребенка. Они сохранили ее записку, чтобы Сэмюэль прочитал ее, когда подрастет.

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