BMW M4 получил рестайлинг сразу в двух версиях

Стоимость обновлённого BMW M4 в версии купе будет начинаться от 80 тысяч долларов, а за кабриолет автопроизводитель попросит от 96 тысяч долларов.

Ключевой модификацией рестайлингового BMW M4 является установка трёхлитрового 6-цилиндровый мотора с двойным турбонаддувом, который способен выдавать 523 лошадиных сил.

Передние фары обновлённого BMW M4 дополнили диодными рисунками в виде цифры 1. Кроме того, операционную систему электроники авто обновили до версии BMW 8.5, позволяющей включать подогрев сидений с помощью голосового управления.