Англичанке запретили выезд из Испании с ее родными детьми

Никола Прентис рассказала Уahoo.com о своих проблемах с вывозом родных детей из Испании в Британию. Девушка забеременела от своего партнера из Лондона, когда они жили в Испании. Пара решила растить детей в этой стране.

Но, когда они расстались, матери не разрешили переехать домой в Великобританию.

Я забеременела через три месяца отношений с мужчиной, которого считала своим единственным. В то время мы жили в двух разных странах: он в Лондоне, а я в Мадриде. В конце концов и он обосновался в Испании, - рассказала Никола.

Ее партнер свободно говорил по-испански, умел готовить отличную паэлью и любил испанское вино. Они сняли общее жилье и стали жить вместе.

Но по мере того, как малыш становился активным, а мой партнер продолжал работать за границей, я большую часть времени оставалась одна, - вспоминает молодая мама.

Через год у них родился второй ребенок. Через десять дней после родов ее партнер вернулся на работу за границу. Она решила, что ей будет легче, если она переедет в Британию - поближе к сестре и племянницам, которые помогут с уходом за детьми.

Именно тогда я узнала о Гаагской конвенции, международном соглашении между большинством стран. Согласно Конвенции, решение об опеке над детьми должно приниматься в стране, где дети обычно проживают. Тип заключаемого соглашения об опеке определяется нормами опеки этой страны, а не вашей родной, - поделилась Никола.

Ни один из родителей не может перевезти детей обратно домой или в другое место за границей без разрешения другого родителя. Возвращение детей в Британию было бы юридически квалифицировано как похищение ребенка, и суды Великобритании вернули бы женщину назад в Испанию.

Но при этом Никола признала: в воспитании детей в Испании есть свои преимущества. Оплачиваемый государством уход за детьми фактически начинается с трехлетнего возраста в начальной школе.

Детям предлагается полезный обед из трех блюд менее чем за 5 евро в день, или 5,40 долларов.

В Испании почти в каждом баре и ресторане есть условия для отдыха с детьми. Тебе готовы помочь даже незнакомые люди в автобусе. Мои дети в свои 6 и 9 лет говорят на трех языках — английском, испанском и каталонском. Они будут иметь право на получение паспортов ЕС, - перечислила плюсы англичанка.

И при этом призналась, что она сожалеет, что живет не в Великобритании, где рядом была бы поддержка семьи. Отец детей навещает их только по выходным раз в неделю.