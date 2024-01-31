Австралиец купил Mazda MX-5 с квакающим сюрпризом под капотом

Австралийка Джесси Рассел опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала, что её молодой человек приобрёл подержанную Mazda MX-5, после чего переправил её на буксире из Рокингема в Самсон.

Когда машина прибыла в пункт назначения, её новый владелец захотел провести техосмотр, однако открыв капот, он обнаружил там двух больших лягушек.

Парень тщательно обследовал двигатель машины, найдя там 11 лягушек. При этом новый хозяин авто признался, что при виде незваных гостей он почувствовал стойкое отвращение.