В Австралии водитель передал права полицейскому вместе с пакетиком кокаина

В австралийском Малгрейве сотрудник полиции остановил "Мазду" на дороге, попросив её водителя показать права. Мужчина послушно передал водительское удостоверение полицейскому, однако оказалось, что к правам что-то прилипло.

Австралийский гаишник повертел права в руках и обнаружил, что к ним прилип пакетик с белым порошком. При анализе содержимого пакета оказалось, что в нём находится кокаин.

Незадачливый водитель признался, что употреблял наркотик, когда праздновал Новый год. С тех пор хозяин пакетика совсем забыл о нём, однако правда неожиданно всплыла.