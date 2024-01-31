В Австралии водитель передал права полицейскому вместе с пакетиком кокаина

12:53 2024-01-31
В Австралии водитель передал права полицейскому вместе с пакетиком кокаина

Молодого человека остановили на дороге при проверке документов, однако вместе с правами он передал силовикам кое-что ещё.

В австралийском Малгрейве сотрудник полиции остановил "Мазду" на дороге, попросив её водителя показать права. Мужчина послушно передал водительское удостоверение полицейскому, однако оказалось, что к правам что-то прилипло.

Австралийский гаишник повертел права в руках и обнаружил, что к ним прилип пакетик с белым порошком. При анализе содержимого пакета оказалось, что в нём находится кокаин.

Незадачливый водитель признался, что употреблял наркотик, когда праздновал Новый год. С тех пор хозяин пакетика совсем забыл о нём, однако правда неожиданно всплыла.

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