В США семья покончившей с собой девочки-подростка подала в суд на школу

Семья покончившей с собой девушки-подростка из Нью-Джерси подает в суд на Совет по образованию и школьных чиновников, сообщает Уahoo.com. Школьница пошла на такой шаг после того, как в Интернете появилось видео о нападении на нее в старшей школе.

По словам юристов, в поданном от имени семьи Адрианы Куч иске против Центрального регионального управления образования и других лиц, утверждается, что чиновники были осведомлены о “культуре насилия в Центральной региональной средней школе”, но не смогли защитить подростка.

Нападение на Адриану и видео “привели к ее публичному унижению и окончательному самоубийству", - говорится в заявлении адвокатов семьи.

Смерть Адрианы привела к забастовке в школе, которая находится в городке Беркли на побережье Джерси. Окружной суперинтендант Триантафиллос Парлапанидис подал в отставку.

На видео видно, как Адриану ударил по лицу кто-то, державший бутылку с водой возле шкафчиков в коридоре, потом нападение продолжилось. В иске утверждается, что двое студентов напали на нее, а двое других записали это, - пишет издание.

Четырем студентам предъявили уголовные обвинения.

Иск был подан за несколько дней до годовщины смерти Адрианы. Родители требуют возмещения ущерба по обвинениям, которые включают халатность, диффамацию и причинение эмоционального расстройства.

Ранее школьный округ заявил, что принял меры по борьбе с травлей после смерти Адрианы.