Принадлежавший Трампу Lamborghini Diablo продали за $1,1 млн

Нынешнее американское законодательство не позволяет бывшим президентам США ездить по дорогам общего пользования, поэтому шофёрами Дональда Трампа выступают сотрудники спецслужб.

Ещё до того, как Трамп стал президентом, он приобрёл автомобиль Lamborghini Diablo 1997-го года выпуска. Сам экс-президент продал данное авто в 2002 году.

На заднем стекле машины присутствует наклейка "TRUMP 2016", однако Дональд Трамп к ней отношения не имеет, поскольку с тех пор, как он расстался с автомобилем, у него было уже 2 новых хозяина. Теперь же Lamborghini Diablo Трампа перешло к новому владельцу за 1,1 миллион долларов.