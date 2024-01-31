В Бельгии нашли коллекцию раритетных авто, которую прятали 10 лет

Вопреки расхожим слухам, коллекция не считалась утерянной: владелец действительно не пользовался автомобилями 10 лет за ненадобностью, но сейчас обратился к бельгийскому дилерскому центру за помощью в распродаже своих машин.

В коллекции мужчины находятся 22 раритетных автомобиля, среди которых 14 Ferrari и 8 Porsche. При этом Ferrari в коллекции представлены только моделью 911 разных лет выпуска, в то время как состав Porsche куда более разнообразен.

Среди Porsche, имеющихся в собственности у коллекционера, есть модели 550 Maranello, F512 M, 575M и жёлтый Ferrari 365 GT4 BB, являющийся самым дорогим авто в коллекции.