Глава Toyota извинился за подтасовки при испытаниях двигателей

31 января Кодзи Сато извинился перед покупателями автомобилей компании за то, что дочерняя фирма Toyota Industries Corporation была уличена в подделке результатов тестирования новых двигателей с целью их скорейшей сертификации.

Днём ранее стало известно, что руководство Toyota приняло решение о приостановке работы шести производственных линий на четырёх предприятиях компании.

При этом Сато заявил, что работа заводов будет восстановлена в полном объёме после того, как в Toyota установят всех виновных в махинациях с двигателями.