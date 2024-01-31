Глава Toyota извинился за подтасовки при испытаниях двигателей

31 января Кодзи Сато извинился перед покупателями автомобилей компании за то, что дочерняя фирма Toyota Industries Corporation была уличена в подделке результатов тестирования новых двигателей с целью их скорейшей сертификации.
Днём ранее стало известно, что руководство Toyota приняло решение о приостановке работы шести производственных линий на четырёх предприятиях компании.
При этом Сато заявил, что работа заводов будет восстановлена в полном объёме после того, как в Toyota установят всех виновных в махинациях с двигателями.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__