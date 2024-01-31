Сорта и гибриды капусты, которые будут храниться до следующего сезона

14:35 2024-01-31
Сорта и гибриды капусты, которые будут храниться до следующего сезона

Для длительного хранения нужно выбирать капусту с поздними сроками созревания, она сохраняет не только внешний вид, но и вкусовые качества в течении 8 месяцев.

Зимовка - проверенный временем сорт. Один из самых лучших по лёжкости и вкусовым качествам.

Позднеспелый, до сбора урожая после всходов проходит больше 150 дней.

Как рассада, так и взрослое растение нормально переносят заморозки в пределах 5 градусов.

Это никак не сказывается на росте и развитии растений.

Сорт устойчив к засухам, и в самое жаркое лето даёт хороший урожай. Кочаны плоскоокруглые, плотные, весом примерно 4 кг.

Амагер 611 - от всходов до сбора урожая проходит примерно 130-140 дней, зависит от погодных условий.

При любой погоде кочаны не склонны к растрескиванию, даже при дождливом лете.

Урожай вкусных сочных кочанов белокочанной капусты хранится до самого лета.

При хранении этого сорта вкус только улучшается, он становится слаще и капуста делается хрустящей.

Валентина, очень стал популярный сорт у дачников, огородников, хотя выведен совсем недавно.

С появления первых ростков и до сбора урожая приходится ждать примерно 5-5,5 месяцев.

Капуста не растрескивается при любых погодных условиях. Хорошо хранится больше 7 месяцев.

Кочерыжка маленькая, при хранении становится вкуснее и слаще.

Можно солить, квасить, мариновать, после переработки прекрасно сохраняет свои вкусовые качества и свежесть.

Мегатон, один из популярных гибридов белокочанной капусты. Урожай есть всегда, в любое лето, не зависит от капризов погоды.

Урожай вкусных сочных хрустящих кочанов нужно ждать примерно 4,5 месяцев со дня появления ростков.

Для получения богатого урожая необходимо лишь организовать правильный полив, своевременно вносить подкормки и защищать растения от вредителей.

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