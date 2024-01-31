Житель Бразилии умер, отведав подаренную ему рыбу фугу

Житель Бразилии по имени Магно Серхио Гомеш умер после того, как съел ядовитую рыбу фугу, в которой столько яда, что она может убить 30 человек, пишет Уahoo.com.

Магно никогда раньше не чистил рыбу фугу, - рассказала сестра погибшего Мириан Гомес Лопес.

Как уточняет издание, опасный морепродукт 46-летнему мужчине подарил друг. Хотя бразилец и его приятель никогда раньше не имели дела с этим видом, они выпотрошили рыбу, удалили печень, а потом отварили и съели с лимонным соком.

Менее чем через час и Магно, и его другу стало плохо, они почувствовали онемение во рту. Магно поехал в больницу, где у него произошла остановка сердца на 8 минут.

Мириан рассказала, что ее брата интубировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения, но безрезультатно. Мужчина умер, проведя в больнице 35 дней. Его организм все это время был парализован токсином.

А вот его приятель чудесным образом приятель выжил, но у него появились проблемы с ногами.

Как уточняют эксперты, используемый рыбой иглобрюхом токсин для отпугивания хищников более чем в 1000 раз смертоноснее цианида, против которого нет противоядия. При попадании в организм в больших количествах он препятствует “передаче сигналов от нервов к мышцам” и парализует их.

Любопытно, что в Японии сырая рыба фугу считается деликатесом. Гурманы, как сообщается, наслаждаются легким кайфом, который возникает при употреблении следовых количеств токсина.

Но из-за опасного характера блюда его разрешается готовить только лицензированным поварам-фугу.