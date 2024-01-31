Житель Бразилии умер, отведав подаренную ему рыбу фугу

14:45 2024-01-31
Житель Бразилии умер, отведав подаренную ему рыбу фугу

46-летний Магно Серхио Гомеш сам приготовил смертельно опасную рыбу, и полакомился ею с товарищем, которому повезло выжить.

Slide 1

Житель Бразилии по имени Магно Серхио Гомеш умер после того, как съел ядовитую рыбу фугу, в которой столько яда, что она может убить 30 человек, пишет Уahoo.com.

Магно никогда раньше не чистил рыбу фугу, - рассказала сестра погибшего Мириан Гомес Лопес.

Как уточняет издание, опасный морепродукт 46-летнему мужчине подарил друг. Хотя бразилец и его приятель никогда раньше не имели дела с этим видом, они выпотрошили рыбу, удалили печень, а потом отварили и съели с лимонным соком.

Менее чем через час и Магно, и его другу стало плохо, они почувствовали онемение во рту. Магно поехал в больницу, где у него произошла остановка сердца на 8 минут.

Мириан рассказала, что ее брата интубировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения, но безрезультатно. Мужчина умер, проведя в больнице 35 дней. Его организм все это время был парализован токсином.

А вот его приятель чудесным образом приятель выжил, но у него появились проблемы с ногами.

Как уточняют эксперты, используемый рыбой иглобрюхом токсин для отпугивания хищников более чем в 1000 раз смертоноснее цианида, против которого нет противоядия. При попадании в организм в больших количествах он препятствует “передаче сигналов от нервов к мышцам” и парализует их.

Любопытно, что в Японии сырая рыба фугу считается деликатесом. Гурманы, как сообщается, наслаждаются легким кайфом, который возникает при употреблении следовых количеств токсина.

Но из-за опасного характера блюда его разрешается готовить только лицензированным поварам-фугу.

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
22:10

Марта Фролова

Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

В Горном Алтае обнаружили средневековые петроглифы, изображающие всадников со знаменами, охоту, людей и животных.
Марта Фролова
21:46

Марта Фролова

Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Индия сталкивается с серьезной проблемой насилия над женщинами, включая групповые нападения.
Марат Беглов
19:10

Марат Беглов

В США вынесли первый штраф за мусор на орбите Земли

В США вынесли первый штраф за мусор на орбите Земли

Федеральная комиссия по связи США впервые вынесла штраф в рамках борьбы с космическим мусором в околоземном пространстве.
Марта Фролова
18:51

Марта Фролова

Можно ли пить воду во время еды, диетологи поставили точку в этом популярном споре

Можно ли пить воду во время еды, диетологи поставили точку в этом популярном споре

Во многих семьях к ужину или обеду принято приносить кувшин с водой, чтобы у всех была под рукой чистая вода.
Марта Фролова
18:32

Марта Фролова

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Таиланда

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Таиланда

За сентябрь тайский остров Пхукет посетили около 40 тысяч россиян, сообщает novostiphuketa.com со ссылкой на Иммиграционное бюро Таиланда.
Марта Фролова
18:15

Марта Фролова

Власти КНДР жестко наказали ответственных за неудачный запуск военного спутника

Власти КНДР жестко наказали ответственных за неудачный запуск военного спутника

Власти Северной Кореи приняли решение "жестко наказать" ответственных за неудачный запуск военного спутника, заявило правительственное информационное агентство KCNA.
Андрей Ткачёв
17:11

Андрей Ткачёв

Обезьян пришлось усыплять после вживления чипа Neuralink

Обезьян пришлось усыплять после вживления чипа Neuralink

Накануне Илон Маск сообщил, что компания Neuralink успешно вживила свой чип в мозг человека.
article_image 00:01

Горный хрусталь пролежал в музее почти 2 века: потом выяснилось, что это не камень

В 1883 году то, что считалось декоративным кристаллическим драгоценным камнем, было занесено в каталог и помещено в коллекцию минералогии Музея естественной истории в Лондоне.

article_image 23:55

«Мы все китайцы»: сказал бывший президент Тайваня во время визита в Китай

Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются этническими китайцами и имеют общих предков, заявил бывший президент Тайваня Ма Инцзю в начале исторического визита в Китай.

article_image 23:27

Жители Тайваня бегут с отдаленных островов, так как Китай отключил морские кабели Интернета

Жители островов Мацу оказались отрезанными от внешнего мира после того, как пол года назад китайские корабли перерезали два подводных интернет-кабеля.