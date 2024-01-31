Ученые проверили, влияет ли погода на настроение людей

Помочь в решении проблемы могут данные социальных сетей, где люди часто оставляют информацию о своем эмоциональном состоянии в определенный момент времени.

Исследователь из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Сметанин провел масштабный анализ влияния погодных условий на настроение россиян, зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники».

Всего было проанализировано 2,76 млн постов, опубликованных 1,31 млн уникальных пользователей из семи российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону. Исследуемый период — с марта 2019 по март 2021 года (два года).

Выяснилось, что наиболее позитивное настроение демонстрируется при максимальной среднесуточной температуре от +20°С до +25°С, слабом ветре (от 5 до 11 км/ч), а также при резком потеплении по сравнению с предыдущими сутками на 20 и больше градусов (например, с -5°С до +15°С).

Статья с результатами работы опубликована в PeerJ Computer Science. Исследование такого рода проведено в России впервые.

«Одноклассники» были выбраны, как поясняет исследователь, поскольку это одна из самых крупных социальных сетей в России. При этом ее используют люди разных возрастов, в том числе пользователи с низким уровнем владения цифровыми технологиями.

Необходимые данные были получены из базы ОК Data Science Lab.

Тональность полученных постов классифицировалась с помощью специальной модели машинного обучения RuRoBERTA-Large-RuSentiment.

Данные о погоде были получены через Меteostat — открытую базу, предоставляющую подробную информацию с тысяч метеостанций и мест по всему миру.

Выводы оказались очень близки к результатам зарубежных исследований.

Сергей Сметанин уточняет, что характер связи настроения и погоды может зависеть от климата, экономических и социальных условий, индивидуальных различий, а также сезонности.

Понимание масштабов этих взаимосвязей может иметь важное значение для социологических, психологических и медицинских исследований, отмечает автор.

«Влияние погодных условий на настроение людей кажется очевидным, тем не менее исследования, изучающие такую взаимосвязь, часто показывают противоречивые результаты. За последнее десятилетие благодаря распространению социальных сетей и развитию методов автоматической обработки текстов стало возможным изучить взаимосвязи между погодой и настроением пользователей в интернете. Очевидно, что бизнесу важно знать и учитывать поведение потребителей в контексте внешних факторов для формирования специальных предложений и акций», — говорит научный руководитель проекта, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров.