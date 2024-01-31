Правда ли, что в общественном туалете человека могут подстерегать опасные бактерии и вирусы

15:27 2024-01-31
Правда ли, что в общественном туалете человека могут подстерегать опасные бактерии и вирусы

Вероятность подхватить там COVID невелика, но опасность зацепить желудочно-кишечную инфекцию есть.

Некоторые люди считают общественные туалеты источником микробов и патогенов. Так ли это? Стоит ли беспокоиться при использовании общественных туалетов?

Профессор микробиологии искусственной среды в Университетском колледже Лондона Лена Чирик рассказала Yahoo Life, что многое зависит от того, как часто его убирают, насколько тщательно моют, проветривают и так далее.

Некоторые бактерии и вирусы могут задерживаться на поверхностях или в воздухе дольше, чем другие, - пояснила эксперт.

Норовирус, например, может выживать на поверхности до четырех недель.

Беспокойство специалистов вызывает также загрязненный воздух, который циркулирует в сушилках. Но исследования при этом показывают, что они меньше влияют на бактериальную нагрузку в помещении, чем использование бумажных полотенец.

По словам экспертов, маловероятно, что человек, который воспользовался общественным туалетом, может заболеть.

Чтобы заразиться, микробы должны проникнуть в организм. И это может произойти через руки самого человека, который касался грязных поверхностей.

Но, если их хорошо вымыть и не прикасаться к лицу, все будет в порядке.

Но в туалете можно "подцепить" желудочно-кишечные инфекции - такие, как норовирус, кишечная палочка или шигелла, пояснила врач первичной медико-санитарной помощи Джиоти Кини:

А вероятность подхватить вирус, подобный COVID, невелика. С точки зрения респираторных заболеваний, человек в туалете находится относительно короткое время.

Не нужно беспокоиться также, что, сидя на унитазе, можно заразиться инфекциями, передающимися половым путем, потому что они умирают, как только покидают защиту слизистой оболочки

Но вирусы гепатита, ВИЧ или герпеса могут жить вне организма на поверхностях от нескольких секунд до нескольких недель, - уточнила врач.

 

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
22:10

Марта Фролова

Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

В Горном Алтае обнаружили средневековые петроглифы, изображающие всадников со знаменами, охоту, людей и животных.
Марта Фролова
21:46

Марта Фролова

Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Индия сталкивается с серьезной проблемой насилия над женщинами, включая групповые нападения.
Марат Беглов
19:10

Марат Беглов

В США вынесли первый штраф за мусор на орбите Земли

В США вынесли первый штраф за мусор на орбите Земли

Федеральная комиссия по связи США впервые вынесла штраф в рамках борьбы с космическим мусором в околоземном пространстве.
Марта Фролова
18:51

Марта Фролова

Можно ли пить воду во время еды, диетологи поставили точку в этом популярном споре

Можно ли пить воду во время еды, диетологи поставили точку в этом популярном споре

Во многих семьях к ужину или обеду принято приносить кувшин с водой, чтобы у всех была под рукой чистая вода.
Марта Фролова
18:32

Марта Фролова

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Таиланда

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Таиланда

За сентябрь тайский остров Пхукет посетили около 40 тысяч россиян, сообщает novostiphuketa.com со ссылкой на Иммиграционное бюро Таиланда.
Марта Фролова
18:15

Марта Фролова

Власти КНДР жестко наказали ответственных за неудачный запуск военного спутника

Власти КНДР жестко наказали ответственных за неудачный запуск военного спутника

Власти Северной Кореи приняли решение "жестко наказать" ответственных за неудачный запуск военного спутника, заявило правительственное информационное агентство KCNA.
Андрей Ткачёв
17:11

Андрей Ткачёв

Обезьян пришлось усыплять после вживления чипа Neuralink

Обезьян пришлось усыплять после вживления чипа Neuralink

Накануне Илон Маск сообщил, что компания Neuralink успешно вживила свой чип в мозг человека.
article_image 00:01

Горный хрусталь пролежал в музее почти 2 века: потом выяснилось, что это не камень

В 1883 году то, что считалось декоративным кристаллическим драгоценным камнем, было занесено в каталог и помещено в коллекцию минералогии Музея естественной истории в Лондоне.

article_image 23:55

«Мы все китайцы»: сказал бывший президент Тайваня во время визита в Китай

Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются этническими китайцами и имеют общих предков, заявил бывший президент Тайваня Ма Инцзю в начале исторического визита в Китай.

article_image 23:27

Жители Тайваня бегут с отдаленных островов, так как Китай отключил морские кабели Интернета

Жители островов Мацу оказались отрезанными от внешнего мира после того, как пол года назад китайские корабли перерезали два подводных интернет-кабеля.