Правда ли, что в общественном туалете человека могут подстерегать опасные бактерии и вирусы

Некоторые люди считают общественные туалеты источником микробов и патогенов. Так ли это? Стоит ли беспокоиться при использовании общественных туалетов?

Профессор микробиологии искусственной среды в Университетском колледже Лондона Лена Чирик рассказала Yahoo Life, что многое зависит от того, как часто его убирают, насколько тщательно моют, проветривают и так далее.

Некоторые бактерии и вирусы могут задерживаться на поверхностях или в воздухе дольше, чем другие, - пояснила эксперт. Норовирус, например, может выживать на поверхности до четырех недель.

Беспокойство специалистов вызывает также загрязненный воздух, который циркулирует в сушилках. Но исследования при этом показывают, что они меньше влияют на бактериальную нагрузку в помещении, чем использование бумажных полотенец.

По словам экспертов, маловероятно, что человек, который воспользовался общественным туалетом, может заболеть.

Чтобы заразиться, микробы должны проникнуть в организм. И это может произойти через руки самого человека, который касался грязных поверхностей. Но, если их хорошо вымыть и не прикасаться к лицу, все будет в порядке.

Но в туалете можно "подцепить" желудочно-кишечные инфекции - такие, как норовирус, кишечная палочка или шигелла, пояснила врач первичной медико-санитарной помощи Джиоти Кини:

А вероятность подхватить вирус, подобный COVID, невелика. С точки зрения респираторных заболеваний, человек в туалете находится относительно короткое время.

Не нужно беспокоиться также, что, сидя на унитазе, можно заразиться инфекциями, передающимися половым путем, потому что они умирают, как только покидают защиту слизистой оболочки