Правда ли, что в общественном туалете человека могут подстерегать опасные бактерии и вирусы

Некоторые люди считают общественные туалеты источником микробов и патогенов. Так ли это? Стоит ли беспокоиться при использовании общественных туалетов?
Профессор микробиологии искусственной среды в Университетском колледже Лондона Лена Чирик рассказала Yahoo Life, что многое зависит от того, как часто его убирают, насколько тщательно моют, проветривают и так далее.
Некоторые бактерии и вирусы могут задерживаться на поверхностях или в воздухе дольше, чем другие, - пояснила эксперт.
Норовирус, например, может выживать на поверхности до четырех недель.
Беспокойство специалистов вызывает также загрязненный воздух, который циркулирует в сушилках. Но исследования при этом показывают, что они меньше влияют на бактериальную нагрузку в помещении, чем использование бумажных полотенец.
По словам экспертов, маловероятно, что человек, который воспользовался общественным туалетом, может заболеть.
Чтобы заразиться, микробы должны проникнуть в организм. И это может произойти через руки самого человека, который касался грязных поверхностей.
Но, если их хорошо вымыть и не прикасаться к лицу, все будет в порядке.
Но в туалете можно "подцепить" желудочно-кишечные инфекции - такие, как норовирус, кишечная палочка или шигелла, пояснила врач первичной медико-санитарной помощи Джиоти Кини:
А вероятность подхватить вирус, подобный COVID, невелика. С точки зрения респираторных заболеваний, человек в туалете находится относительно короткое время.
Не нужно беспокоиться также, что, сидя на унитазе, можно заразиться инфекциями, передающимися половым путем, потому что они умирают, как только покидают защиту слизистой оболочки
Но вирусы гепатита, ВИЧ или герпеса могут жить вне организма на поверхностях от нескольких секунд до нескольких недель, - уточнила врач.
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