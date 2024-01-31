В США озаботились обеспечением удобств для авиапассажиров с большим весом

Американка Джэ'Лин Чейни еще в 12 лет поняла, что самолеты не приспособлены для ее тела.

Я летела из Далласа к своему отцу в Паско, штат Вашингтон. Я попыталась пристегнуть ремень безопасности, но он не подошел. Я запаниковала, - рассказала она Yahoo Life. Я не знала, что делать, поэтому спрятала ремень безопасности под живот и так провела весь полет, чтобы никто не узнал. Я боялась, что меня вышвырнут из самолета.

Сейчас Чейни 27 лет, и она по-прежнему сталкивается с трудностями при авиаперелетах. Длина ремня безопасности это лишь один из неудобных факторов для полных пассажиров. И его можно решить с помощью удлинителя.

Но полным людям также тесно на сиденьях. Учитывая эти проблемы, некоторые компании начали реализовывать политику размещения пассажиров разных размеров.

Если человек не влезает в подлокотники сиденья, у него будет возможность занять бесплатное место (или сидение), за которое не придется платить, - заявили представители Southwest Airlines.

Места можно получить в день перелета, если рейс не заполнен. Их также можно приобрести и закрепить во время бронирования, введя определенную информацию онлайн.

Практику компании, гарантирующую удобства при перелетах для людей с излишним весом, постепенно перенимают и другие авиаперевозчики США.