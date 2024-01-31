«АвтоВАЗ» возвращает в продажу Lada Granta самых популярных цветов

В пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщили, что дилерские центры уже начинают принимать заявки от клиентов на сборку Lada Granta в цветах "кориандр" и "борнео".

Данные цвета являются самыми популярными у российских владельцев Lada Granta, однако технологически процесс производства авто в таких цветах намного труднее.

При этом покупатели "Гранты" в коричневом и сером цветах будут вынуждены доплатить 15 тысяч рублей за нанесение дополнительной металлизированной эмали.