Охлобыстин: россияне простят участников «голой вечеринки» Ивлеевой

По мнению Ивана Охлобыстина, менталитет российского народа отличается поразительной добротой и способностью прощать, поэтому участники "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой будут прощены обществом.
Охлобыстин считает, что участвовавшие в скандальном мероприятии и так не утратили народную любовь, но спровоцировали брезгливое отношение к себе со стороны россиян.
Сам Иван Охлобыстин неоднократно посещал Донбасс и зону проведения спецоперации с гуманитарными миссиями. При этом актёр является доверенным лицом Владимира Путина как кандидата на президентских выборах.
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