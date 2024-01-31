Охлобыстин: россияне простят участников «голой вечеринки» Ивлеевой

По мнению Ивана Охлобыстина, менталитет российского народа отличается поразительной добротой и способностью прощать, поэтому участники "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой будут прощены обществом.

Охлобыстин считает, что участвовавшие в скандальном мероприятии и так не утратили народную любовь, но спровоцировали брезгливое отношение к себе со стороны россиян.

Сам Иван Охлобыстин неоднократно посещал Донбасс и зону проведения спецоперации с гуманитарными миссиями. При этом актёр является доверенным лицом Владимира Путина как кандидата на президентских выборах.