Египет взялся за реконструкцию одной из древних пирамид, эксперты пришли в ужас

Глава Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири объявил о проекте по восстановлению гранитной облицовки древней пирамиды. Он назвал это "подарком Египта миру", однако некоторые эксперты считают это "абсурдом", который может повредить сооружению.

Проект реставрации одной из самых культовых пирамид Египта с облицовкой гранитом вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов по наследию и пользователей социальных сетей, пишет Уahoo.com.

На выложенных египетскими чиновниками кадрах видно, как Вазири стоит перед пирамидой Менкауре - самом маленьким из знаменитых сооружений на окраине Гизы. Рабочие рядом выкапывают песок из участка основания пирамиды, уже видны слои серых блоков.

По словам Вазири, проект рассчитан на три года и будет включать интенсивное изучение и документирование. Чиновник уверен, что такая реконструкция вернет строению его первоначальное состояние, когда пирамида была облицована гранитом.

Но реакция некоторых экспертов и широкой общественности была настороженной. Египтолог Моника Ханна заявила, что это вмешательство противоречит всем принципам сохранения памятника истории:

Вмешательство в природу памятника может вызвать видимые проблемы и серьезный ущерб.

Директор отдела древностей Александрийской библиотеки Хусейн Бассир также сказал, что к проекту следует подходить с огромной осторожностью и только после рассмотрения многочисленных рисков, сообщает издание.

А египтолог из Американского университета в Каире Салима Икрам считает, что проект может работать "до тех пор, пока используются камни, найденные вокруг него, и не добавляются новые, которые не принадлежат пирамиде".

Бурная реакция ученых и общественности заставила Министерство древностей Египта призвать к паузе, чтобы пересмотреть осуществимость проекта.

Как напоминает издание, пирамиду Менкауре возвели 5000 лет назад из известняка, гранита и строительного раствора. Она должна была стать местом последнего упокоения фараона Хуфу.