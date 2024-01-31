Единственный в мире не отреставрированный Ferrari 250 Testa Rossa обрел нового владельца

Модель 250 Testa Rossa была представлена в конце 1957 года в ответ на изменение правил, ограничившее максимальный объем двигателя тремя литрами для автомобилей.

Новый автомобиль с двигателем V-12 имел огромный успех, одержав победу в знаменитой гонке на выносливость в 1958, 1960 и 1961 годах. Он также помог Ferrari завоевать титулы конструктора чемпионата мира по спортивным автомобилям в те же годы.

В период с 1957 по 1961 год марка выпустила всего 33 автомобиля, 19 из которых были леворульными “понтонными” автомобилями для клиентов в стиле Scaglietti.

Проданный с аукциона образец 1957 года выпуска является одним из двух сохранившихся гоночных автомобилей с кузовом "конверт", а также единственным из не восстановленных 250 Testa Rossa.

Все 250 Testa Rossa оснащены 3-литровым двигателем Tipo 128 Colombo V-12, который развивает мощность более 300 лошадиных сил и разгоняет автомобиль до максимальной скорости 168 миль в час.

Шасси 0704 TR участвовало в гоночных сезонах 1957 и 1958 годов, когда им управляли лучшие гонщики той эпохи, в том числе Фил Хилл, Оливье Гендебьен и Морис Трентиньян.

После завершения своей гоночной карьеры он был частью коллекции музея Генри Форда (с 1967 по 1997 годы) и заслужил похвалы на многочисленных автомобильных выставках в последующие годы - включая Pebble Beach Concours d'Elegance 2014.

По мнению экспертов, хотя цена не была названа, этот автомобиль не мог быть продан меньше, чем за восьмизначную сумму.