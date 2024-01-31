Калифорния отказалась от топонимов с расистским словом «скво»

Коренные американцы, населяющие калифорнийский округ Фресно, развернули масштабную политическую кампанию, призывающую убрать слово "скво" из географических названий штата.

Данное слово является оскорбительным обращением к коренным американкам. Власти Калифорнии вняли призыву индейцев, распорядившись упразднить такие топонимы в штате к 2025 году.

Примечательно, что кампания за отмену слова "скво" в Калифорнии была развёрнута ещё в 2022 году, однако убедительной победы коренные американцы добились лишь сейчас.