Американец вернул себе украденный Plymouth Barracuda 1971 года выпуска

В городе Перрис, Калифорния, американцу вернули его Plymouth Barracuda 1971 года выпуска, которую украли у мужчины около двух лет назад. Оказалось, что воры перекрасили "Плимут" в чёрный цвет и сменили дорожные номера.

Сотрудники патрульной службы Калифорнии утверждают, что истинный владелец машины вёл себя очень эмоционально при воссоединении с авто, которое он не видел два года.

Владелец Plymouth Barracuda признался, что купил машину за 60 тысяч долларов для участия в гонках. Не скрывающий своего восторга хозяин "Плимута" пообещал вернуться на гоночную трассу.