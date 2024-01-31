Конструкторы 2024 Lexus GX призвали не бояться проблем с лобовым стеклом

Как и Toyota Land Cruiser 2024 года выпуска, 2024 Lexus GX оснащён крайне крутым и плоским лобовым стеклом. Считается, что такие боковые стёкла чаще трескаются, однако в Lexus уверяют, что это не их случай.

Главный инженер 2024 Lexus GX Кодзи Цукасаки заявил, что металлические стойки по сторонам лобового стекла авто были сконструированы из очень крепкой стали.

Характерно, что владельцы машин Jeep Wrangler и Toyota FJ Cruiser, у которых такие же лобовые стёкла, вынуждены часто менять их из-за множества видимых повреждений.