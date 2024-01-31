В Нью-Гэмпшире кладбище 300 ретро-автомобилей продаётся за $400 000

В городе Ханаан штата Нью-Гэмпшир на продажу выставили участок земли площадью 72 843 квадратных метров. Участок продаётся за 400 000 долларов, но есть особенность: вместе с ним новый хозяин получит недостроенный дом, гараж и почти 300 классических автомобилей.

Автор аукционного лота обнародовал не слишком много фотографий машин, стоящих на его участке, однако известно, что большинство из них произведены до 1970 года.

Впрочем, пользователи соцсетей предполагают, что множество автомобилей на продаваемом участке представляют собой пустую оболочку без деталей.