Обезьян пришлось усыплять после вживления чипа Neuralink

Американский бизнесмен не скрывал своего восторга и сразу же поделился новостью об успешной имплантации чипа Neuralink в соцсетях.

По словам Илона Маска, мужчина, которому вживали чип, чувствует себя хорошо.

Тем не менее, общественности известно, что ранее учёные Neuralink ставили опыты на резус-маках, используя их в качестве подопытных для экспериментов.

Многие макаки после вживления Neuralink испытывали отёк мозга и вели себя неадекватно, в том числе пытаясь наносить себе травмы.

Из-за это пострадавших животных пришлось усыпить.