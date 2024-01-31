Власти КНДР жестко наказали ответственных за неудачный запуск военного спутника

В отчете ЦК Трудовой партии Кореи отмечается, что произошедшая ошибка при запуске была самой серьезной, и членам партии поручено провести анализ происшествия и готовиться к новой попытке в ближайшем будущем.

Ответственные за запуск спутника подверглись "резкой критике и жесткому наказанию" согласно отчету.

Ранее, ракета Северной Кореи упала в море из-за неисправности двигателя второй ступени, что привело к потере тяги.

Тем не менее, Северная Корея заявила о своем намерении продолжить развитие ядерного потенциала.