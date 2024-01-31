В США вынесли первый штраф за мусор на орбите Земли

Оштрафована была компания Dish Network, нарушившая процедуру увода с орбиты отработанного спутника связи EchoStar-7, сообщает space.com.
Общее количество космического мусора на орбите Земли оценивается в 11 тысяч тонн.
Оштрафована была компания Dish Network, нарушившая процедуру увода с орбиты отработанного спутника связи EchoStar-7, сообщает space.com.
Общее количество космического мусора на орбите Земли оценивается в 11 тысяч тонн.
В 1883 году то, что считалось декоративным кристаллическим драгоценным камнем, было занесено в каталог и помещено в коллекцию минералогии Музея естественной истории в Лондоне.
Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются этническими китайцами и имеют общих предков, заявил бывший президент Тайваня Ма Инцзю в начале исторического визита в Китай.
Жители островов Мацу оказались отрезанными от внешнего мира после того, как пол года назад китайские корабли перерезали два подводных интернет-кабеля.