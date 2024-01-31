Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Несмотря на введение строгих законов, подобные инциденты продолжаются.
Причины в этой проблеме кроются в сложной культуре и демографическом дисбалансе.
В Индии, нападения и изнасилования девочек, особенно тех, которые моложе 12 лет, воспринимаются обыденностью.
Законодательство предусматривает строгие наказания, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь за подобные преступления.
Однако даже такие суровые меры не останавливают насилие.
Культурные факторы также играют роль в этой проблеме.
В Индии многие жертвы насилия молчат, так как боятся позора и не хотят нарушать клановые связи.
Судьи и полицейские могут быть подкуплены родственниками насильников, что делает справедливое наказание ещё сложнее.
Демографический дисбаланс также вносит свой вклад.
В стране мужчин на 80 миллионов больше, чем женщин, что создает нехватку невест.
Многие мужчины остаются без женщин, и это может способствовать насилию и нападениям.
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