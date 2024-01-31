Индия - самая опасная страна для женщин по мнению многих туристов

Несмотря на введение строгих законов, подобные инциденты продолжаются.

Причины в этой проблеме кроются в сложной культуре и демографическом дисбалансе.

В Индии, нападения и изнасилования девочек, особенно тех, которые моложе 12 лет, воспринимаются обыденностью.

Законодательство предусматривает строгие наказания, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь за подобные преступления.

Однако даже такие суровые меры не останавливают насилие.