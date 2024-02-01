Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

22:10 2024-01-31
Наскальные рисунки с людьми и животными нашли на Алтае

В Горном Алтае обнаружили средневековые петроглифы, изображающие всадников со знаменами, охоту, людей и животных.

На наскальные рисунки наткнулся местный художник, и сообщил о находке ученым.

После тщательного анализа археологи выяснили, что отдельные группы петроглифов выгравированы разными людьми в разные периоды раннего Средневековья.

Урочище Сетерлю-1, где и обнаружили артефакты, находится в Каракольской долине — одном из наиболее интересных для археологов мест Алтая.

В долине уже имеется комплекс наскальных рисунков Бичикту-Бом. Изображения Сетерлю-1 нашли на другом берегу реки — на скальных выходах в нижней части южного склона одного из отрогов Теректинского хребта, рядом с животноводческой стоянкой.

На новых петроглифах изображены сцены охоты и обрядов, всадники со знаменами раннесредневековых тюркских государств.

«На Сетерлю-1 также зафиксирована крайне редкая для изобразительной традиции древних тюрков обрядовая сцена.

Предполагается, что в этой сцене показан обряд поклонения или прошения», — говорится в статье, опубликованной в журнале Археология Евразийских степей.

Петроглифы показывают не только всадников-охотников — к примеру, на одном изображении есть сцена с пешим лучником и крупным оленем.

«Вероятно, как это обычно бывает, тут мы видим типичные сцены, восхваляющие опытных воинов и умелых охотников, показывающие величественность всадников и мастерство лучников», — поясняют исследователи.

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