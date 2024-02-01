Опытные дачники рассказали, как уместить все посадки на маленьком участке

09:43 2024-02-01
Опытные дачники рассказали, как уместить все посадки на маленьком участке

На небольшом дачном участке при правильном распределении земли можно сделать и огород, и сад, и цветник.

Начинающим садоводам и огородникам нужно разделить всю землю на участки, где будут посажены разные культуры.

Например, можно сделать мини-огород для огурцов, помидоров и зелени.

Отдельно выделить зону, где огородники хотят сажать плодовые кустарники и деревья.

Подобное разделение подойдет для новичков, которые мало знают об огородничестве, но желают максимально использовать всю дачу.

Наметьте посадки заблаговременно:

Желательно объединить культуры, которые вы хотите вырастить, по группам: цветы, ягоды, овощи и т. д.

Определите очередность посадок:

Вначале рекомендуется сажать крупные растения. Мелкие растения следует высаживать в последнюю очередь.

Изучите «совместимость» растений:

Опытным садоводам хорошо известно, что некоторые растения хорошо растут рядом, поэтому рекомендуется высаживать их вместе.

Например, кабачки и тыквы хорошо растут между грядами картофеля. При этом большие листья тыкв и кабачков будут препятствовать росту и распространению сорняков.

Чеснок и лук, высаженные рядом с клубничными кустами, «отпугнут» вредных насекомых, портящих ягоды.

Кукуруза отлично уживается с бобовыми культурами.

Освойте «вертикальную рассадку»:

Шпалеры помогают сэкономить место и сберегают урожай от вредителей.

«Клубничные бочки» помогут собрать богатый урожай этих полезных и вкусных ягод. Кстати, таким способом можно выращивать на участке и грибы.

Используйте землю полностью:

Зелень, которую планируется использовать в пищу в течение летнего сезона, рекомендуется высадить под плодовыми деревьями.

Укроп, петрушка, разные виды листового салата – все это не помешает деревьям расти и плодоносить, а вы обогатите рацион витаминами и минералами.

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