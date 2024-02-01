В Брянске с концерта XOLIDAYBOY эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе

09:48 2024-02-01
В Брянске с концерта XOLIDAYBOY эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе

Улицы вокруг клуба, где выступал артист, перекрыли, полиция обследовала площадку, однако ничего подозрительного не нашла.

Неизвестный по телефону сообщил о якобы заложенной бомбе в ресторане «Фабрика» по улице Майская Стачка, пишет Тelegram-канал Shot. В это время в заведении выступал музыкант и тиктокер Xolidayboy (Иван Минаев).

К моменту приезда экстренных служб и полиции концерт уже закончился, зрители стали расходиться.

Улицы вокруг клуба перекрыли, полиция обследовала площадку, однако ничего подозрительного не нашла. Менеджер артиста заявил, что Иван к тому времени уже уехал из «Фабрики» в отель.

Ранее сообщалось, что концерты Xolidayboy в России были отменены из-за его проукраинских высказываний, тату и накрашенных ногтей. 

А в ноябре 2023 года Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе после того, как получил повестки в аэропорту.

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