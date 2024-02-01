Главные ошибки, которые допускают садоводы при выращивании рассады перца

Итак, что же мы делаем неправильно - разбираем главные ошибки.
Слишком длительная выдержка семян в марганцовке:
Такое замачивание удаляет с поверхности семян почти все патогенные микроорганизмы.
ри этом излишне крепкий раствор и продолжительная выдержка часто приводят к тому, что семенной материал «сгорает».
Низкая температура прорастания и неподходящая влажность почвосмеси в стаканчиках:
Дружность всходов перцев обеспечивается температурным режимом в +25...30 градусов и поддержанием субстрата умеренно влажным.
Следует помнить, что ростки могут погибнуть, даже если почва в стаканчике пересохла всего раз.
Сквозняки – враг перцев, как в рассадный период, так и в момент основного роста культуры и созревания плодов.
Перцы любят небольшую тесноту. При высаживании на основное место, соблюдаем небольшие интервалы.
Допустимо, чтобы соседние растения слегка касались друг друга листьями.
Водный баланс:
Перец тяжело переносит как чрезмерные поливы, так и нехватку воды.
Рассада испытывает стресс и начинает болеть; если не устранить проблему, то саженцы и вовсе могут погибнуть.
Чтобы не пропустить этот момент, проверяйте землю рукой и не поливайте рассаду каждый день, в этом она точно не нуждается.
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