Главные ошибки, которые допускают садоводы при выращивании рассады перца

Итак, что же мы делаем неправильно - разбираем главные ошибки.

Слишком длительная выдержка семян в марганцовке:

Такое замачивание удаляет с поверхности семян почти все патогенные микроорганизмы.

ри этом излишне крепкий раствор и продолжительная выдержка часто приводят к тому, что семенной материал «сгорает».

Низкая температура прорастания и неподходящая влажность почвосмеси в стаканчиках:

Дружность всходов перцев обеспечивается температурным режимом в +25...30 градусов и поддержанием субстрата умеренно влажным.

Следует помнить, что ростки могут погибнуть, даже если почва в стаканчике пересохла всего раз.

Сквозняки – враг перцев, как в рассадный период, так и в момент основного роста культуры и созревания плодов.

Перцы любят небольшую тесноту. При высаживании на основное место, соблюдаем небольшие интервалы.

Допустимо, чтобы соседние растения слегка касались друг друга листьями.

Водный баланс:

Перец тяжело переносит как чрезмерные поливы, так и нехватку воды.

Рассада испытывает стресс и начинает болеть; если не устранить проблему, то саженцы и вовсе могут погибнуть.

Чтобы не пропустить этот момент, проверяйте землю рукой и не поливайте рассаду каждый день, в этом она точно не нуждается.