Моргенштерна могут депортировать из Таиланда «по схеме «Би-2»

10:02 2024-02-01
Моргенштерна могут депортировать из Таиланда «по схеме «Би-2»

У музыканта запланирован концерт на Пхукете, но рабочие визы есть не у всех членов команды рэпера.

Рэперу Алишеру Моргенштерну, который признан в РФ иноагентом, может грозить депортация из Таиланда «по схеме «Би-2». Тelegram-канал Shot сообщает, что у певца запланирован концерт на Пхукете, но рабочие визы есть не у всех членов его команды. 

Некоторые коллеги музыканта намеревались въехать в страну по туристической визе. 

Как напоминает Shot, из-за несоответствия виз и отсутствия разрешения на работу в Таиланде были задержаны участники группы «Би-2», которые после нескольких дней задержания были депортированы. 

По информации канала, после инцидента с «Би-2» помощники Моргенштерна, которые хотели «проскочить» в Таиланд по туристической визе, судьбу решили не испытывать и обратились к юристам, которые пытаются оформить необходимые документы.

Выступление намечено на 13 февраля в клубе Illuzion. Билеты на концерт предлагались по цене от 2666 батов (около 80 долларов), их уже успели распродать. 

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