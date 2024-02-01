Есть ли польза от фруктов, купленных «не в сезон»: мнение эксперта

Для экзотических фруктов в России нет сезонности — они все для нас несезонные. Едут долго, да и собираются в состоянии «полузрелости».

У местных же фруктов, которые растут в нашей полосе (например, яблоки, груши, сливы), путь от дерева до прилавка значительно короче. Их собирают более зрелыми, чем бананы или манго.

Если фрукты выращиваются в теплицах, то в них будет содержаться больше токсичных веществ, попадающих туда из удобрений, ускоряющих рост и созревание.

На что обратить внимание при выборе? Плоды должны быть целыми и плотными, без вмятин, кожура — ровного цвета, без пятен и трещин.

Фрукты и ягоды не должны пахнуть «химией» или алкоголем. На прилавке и в ящике с плодами не должно быть насекомых.

Персики, абрикосы и сливы покупаем мягкие, а яблоки — твердые.

Ягоды (малина, клубника, виноград, голубика и черешня) не должны быть помятыми или с налётом на поверхности.

Чтобы фрукты и овощи быстро созревали, используют нитраты, но они могут быть в плодах и без всякого удобрения.

Откуда? Из почвы, ведь растениям нужен азот для построения своей биомассы.

Чтобы понять, есть ли в фруктах избыток нитратов, можно использовать специальные тест-полоски.

Они показывают превышенное содержание нитратов не только в самих плодах, но и в воде.

Максимально точно определить, есть ли в фруктах нитраты и прочие вредные для здоровья вещества, можно в специализированной лаборатории.

Видели в магазинах уж очень блестящие фрукты? Это значит, что их обработали парафином, чтобы не портились.

Если вы взяли такие экземпляры, то есть их лучше без кожуры или предварительно вымыв с мылом, чтобы удалить этот налёт.

Некоторые вещества, помогающие продлить свежесть фруктов, на взгляд и на ощупь определить нельзя.

Например, дифенил, который не оставляет следов обработки. Вывод один: любые плоды, если вы не сорвали их со знакомого дерева, лучше тщательно мыть перед едой.

Чтобы удостовериться в добросовестности продавца и качестве фруктов, можно запросить сертификаты, например:

Декларации по техрегламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011). Их получает сам заявитель с помощью электронно-цифровой подписи и личного кабинета на ФСА.

Если заявитель не уверен, что собрал полный пакет документов или верно заполнил заявку в Единой системе, помочь с проверкой может экспертная организация.

Заключения о соответствии санитарно-гигиеническим нормам можно получить в территориальном отделении Роспотребнадзора.

Добровольные сертификаты выдаются системами добровольной сертификации, например, такими как «Честный знак».

Есть ли судебная практика по «фруктовому» направлению?

Как таковой сводной статистики конкретно по обращениям в суды недовольных качеством фруктов никто не ведёт, как и общую статистику по обращениям в исследовательские лаборатории.

В открытых источниках можно найти только немногочисленные судебные дела по поводу «некачественных продуктов питания», среди которых встречаются и иски в отношении продавцов фруктов.

Вопросы по поводу приобретения некачественных фруктов проще решить на месте, где можно заменить товар на годный.

Сами продавцы заинтересованы в том, чтобы покупатель не обращался в регулирующие инстанции.

Если же продавец сразу не идёт навстречу покупателю, то первой инстанцией в решении этого вопроса становится Роспотребнадзор.