В Махачкале погиб молодой боец ММА Магомедрасул Мутаев

В Дагестане погиб молодой перспективный спортсмен Магомедрасул Мутаев, который недавно начал карьеру в ММА, сообщает СтарХит.

Со ссылкой на СМИ издание пишет, что на Магомедрасула напал неизвестный прямо во дворе его дома. Мужчина поджидал Мутаева с тренировки в подъезде и сделал несколько выстрелов. Всего он выпустил в бойца восемь патронов.

Магомедрасул скончался на месте, не дождавшись помощи скорой. Сообщается, что на Мутаева ранее уже нападали с оружием, но тогда ему удалось укрыться от пуль.

Возле дома, где произошло убийство, работают правоохранительные органы. Полиция устанавливает подробности трагедии и ищет виновного. По обновленной информации, его личность установлена. В преступлении подозревают 18-летнего Надырхана Кадырханова из Коркмаскалы.

20-летний Магомедрасул учился у отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Магомедовича, он также являлся бойцом промоушена Fight Nights.