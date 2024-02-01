Богатый поклонник подарил Бузовой авто почти за 450 тысяч долларов

Поклонники певицы Ольги Бузовой активно обсуждают видео, где звезде дарят на день рождения минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300. Цена таких авто доходит до 40 млн российских рублей (порядка 450 долларов), пишет КП.
Сама Ольга и ее команда не стали обсуждать с журналистами издания роскошный презент, неизвестен и даритель.
Однако КП выяснила, что тайный поклонник ухаживает за телеведущей более 5 лет.
Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились около 5 лет назад в ресторане, - рассказали друзья Ольги.
Мужчина влюбился в Ольгу и подарил ей дорогие серьги с бриллиантами. Бузова презент взяла, но взаимностью мужчине не ответила.
Они потеряли друг друга из виду на несколько лет. Но полтора года назад этот мужчина снова начал ухаживать за Ольгой.
Якобы поклонник в прошлом году оплатил день рождения отца Бузовой, выкупал для певицы ВИП-залы в аэропортах, отправлял ей огромные букеты.
Миллионер дарил Ольге эксклюзивные туфли Jimmy Choo, усыпанные семью тысячами кристаллов Swarovski за 700 тысяч рублей, браслет Van Cleef за полмиллиона рублей, а также другие дорогие украшения и наряды.
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