Богатый поклонник подарил Бузовой авто почти за 450 тысяч долларов

Поклонники певицы Ольги Бузовой активно обсуждают видео, где звезде дарят на день рождения минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300. Цена таких авто доходит до 40 млн российских рублей (порядка 450 долларов), пишет КП.

Сама Ольга и ее команда не стали обсуждать с журналистами издания роскошный презент, неизвестен и даритель.

Однако КП выяснила, что тайный поклонник ухаживает за телеведущей более 5 лет.