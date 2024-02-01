Мошенники развели дочь Валентины Талызиной более чем на 2 млн российских рублей

54-летняя Ксения Хаирова рассказала, что в конце декабря 2023-го года ей позвонил незнакомец.
Мужчина назвал себя биржевым брокером и предложил зарегистрироваться на онлайн-платформе, чтобы заработать на валютных торгах. Дочери Валентины Талызиной эта идея понравилась.
Она создала на предложенном сайте виртуальный кошелек и более месяца переводила туда деньги. А когда попыталась вывести средства со счета на бирже, у нее это не получилось. Ксения обратилась к правоохранителям.
По данным источника ИА Регнум, всего с 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года актриса внесла на биржу 2 203 000 рублей.
Полиция по факту обращения Хаировой проводит проверку.
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