Врачи объяснили, зачем женщине садиться на диету после 50

11:09 2024-02-01
Врачи объяснили, зачем женщине садиться на диету после 50

Менопауза замедляет обмен веществ, и большинство женщин набирает лишние килограммы: какие могут быть последствия.

В зрелом возрасте многие набирают вес, если прибавка незначительная, то это можно считать нормой.

Какими бы ни были стандарты, общественное давление или собственные идеалы, не стоит забывать, что масса — это, прежде всего, физиологическое состояние тела в котором мы живем.

Когда женщины приближаются к менопаузе или уже пережили ее, вес начинает расти, даже если они не менялся режим питания или тренировок.

Замедление обменных процессов ведет к набору килограммов — обычно в диапазоне от 1,5 до 15. В среднем, женщины в возрасте набирают каждый год от 500 грамм до 2,5 килограмм.

Что говорит медицина об ожирении

Ожирение уже давно проблема мирового масштаба, по данным статистики, число полных людей во многих странах постоянно растет.

Лишний вес связан с повышенным риском многих онкологических заболеваний.

Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы, со временем разрушая их, и является спусковым крючком для приливов при менопаузе. 

Что делать, чтобы снизить риск рака и похудеть

В современном мире еда не просто доступна - она изобильна, а неполезные продукты стоят совсем недорого.

Чаще всего такая пища переработана бесчисленное количество раз, рафинирована, высококалорийна и настолько тщательно продумана пищевыми технологами, что скорее напоминает наркотик, нежели топливо.

Казалось бы, достаточно покупать цельные продукты и готовить самостоятельно, но это, к сожалению, довольно утопично при современном ритме жизни, поглощающем все наше время.

Сегодня рекомендации исследователей можно свести к довольно простому девизу: «Ешьте не слишком много, в основном, растительную пищу». Для начала и этого хватит.

Если вы готовы перейти к следующему шагу, то пусть это будут физические упражнения, начните больше двигаться.

Вовсе не обязательно часами пыхтеть в спортзале, достаточно играть с детьми и внуками, выгуливать собаку и выбирать пешие прогулки вместо лишней поездки на машине или маршрутке.

Не нужно гнаться за навязанными обществом стандартами, вам не нужно быть совершенной, вы уже достаточно хороши.

Важно то, насколько завтра вы станете крепче, здоровее и энергичнее, чем были вчера. 

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