На берег Канады выбросило останки судна 19-го столетия

Следы таинственного кораблекрушения обнаружены на берегах Ньюфаундленда спустя столетия после того, как оно произошло, сообщает Уahoo.com.
Считается, что 80-футовый корабль был поднят на поверхность послетропическим штормом "Фиона", прежде чем его заметили жители Кейп-Рэя, небольшого канадского прибрежного городка, - пишет издание.
Лодка датируется 19-м веком из-за использования в ее конструкции деревянных дюбелей и медных колышков, распространенных в 1800-х годах.
Президент Общества охраны затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджесс подозревает, что судно поднялось наверх в результате береговой эрозии и шторма.
Существуют базы данных о кораблекрушениях, и мы можем найти то, что было зарегистрировано как потерянное в районе мыса Рэй, - отметил мистер Берджесс.
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