На берег Канады выбросило останки судна 19-го столетия

Следы таинственного кораблекрушения обнаружены на берегах Ньюфаундленда спустя столетия после того, как оно произошло, сообщает Уahoo.com.

Считается, что 80-футовый корабль был поднят на поверхность послетропическим штормом "Фиона", прежде чем его заметили жители Кейп-Рэя, небольшого канадского прибрежного городка, - пишет издание.

Лодка датируется 19-м веком из-за использования в ее конструкции деревянных дюбелей и медных колышков, распространенных в 1800-х годах.

Президент Общества охраны затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджесс подозревает, что судно поднялось наверх в результате береговой эрозии и шторма.