В США найден «Понтиак», который был украден 60 лет назад

Останки "Понтиака" 1960-го года выпуска, долгое время считавшегося потерянным во времени, были обнаружены в США в густом лесном массиве.

Как уточняет Уahoo.com, сейчас авто представляет собой не более чем ржавую реликвию.

Издание отмечает, что на это транспортное средство еще в 1978 году наткнулись двое друзей, проезжая на своих мотоциклах по этим самым лесам. Опознаваемый только по остаткам его рамы и едва различимым штампам автомобиль вновь обнаружен в том же уединенном месте.

Процесс расшифровки штамповки показал, что автомобиль действительно Pontiac 1960-го года выпуска, что открытие придает находке не только криминальное, но и историческое измерение.