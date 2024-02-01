Американская сваха заявила: мужчин сильно отпугивает и вводит в сомнение, если женщина выглядит дорого

По словам эксперта по знакомствам, женщина с образованием мирового класса и дизайнерским гардеробом может поплатиться за это в своей личной жизни.

28-летняя сваха Нелли Судри из Беверли-Хиллз, утверждает, что “дорогая внешность” отпугивает мужчин.

"Дамы, чем дороже вы выглядите и чем дороже звучите, тем ваш круг знакомств станет меньше", - сказала она в видеоролике TikTok, который за несколько дней набрал почти 3 миллиона просмотров.

Всего в TikTok у нее более 785 000 подписчиков.

По словам Судри, мужчины “запрограммированы быть добытчиками”, и, если видят кого-то, у кого, кажется, уже есть все это, чувствуют, что “не могут обеспечить девушке ничего такого, чего у нее еще нет”.

Она даже сравнила дорогую женщину с роскошным автомобилем Bugatti.

"Есть причина, по которой не так много людей заходят в этот автосалон", - сказала Судри.

"Потому что не многие люди могут себе это позволить", - объяснила она.

Она не призывает женщин меняться, но сказала, что круг знакомств может быть меньше, но дамы должны “держаться за нужного клиента”.